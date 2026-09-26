لقاء سلام وبن فرحان… الاقتصاد والجنوب على طاولة البحث

التقى رئيس الحكومة نواف سلام السعودي الأمير بن فرحان بن عبدالله، في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ومستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد بن فرحان.





وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين والمملكة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



ورحب الرئيس سلام بالاتفاق على بدء العمل لتفعيل اللجنة السعودية المشتركة، وشكر المملكة على هذه الخطوة، ولا سيما أنها تأتي بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة، بما يفتح المجال أمام مرحلة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.



كما تم البحث في الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وأطلع الرئيس سلام السعودي على مسار العمل ضمن الإطار الثلاثي، مشدداً على ضرورة أن يترافق هذا المسار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات.



، ثمّن الأمير بن فرحان الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية للحفاظ على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.