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محليات

عون في عيد أمن الدولة: صمّام أمان في مكافحة الفساد وحماية المال العام

2026-09-26 | 01:36
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عون في عيد أمن الدولة: صمّام أمان في مكافحة الفساد وحماية المال العام
عون في عيد أمن الدولة: صمّام أمان في مكافحة الفساد وحماية المال العام

هنّأ رئيس الجمهورية جوزاف عون المديرية العامة لأمن الدولة في العيد الحادي والأربعين لتأسيسها، مؤكداً أن الجهاز شكّل منذ نشأته رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام، وأن دوره يشكّل جزءاً لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات.

وتوجّه الرئيس عون بالتهنئة إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس والضباط وسائر العاملين في الجهاز، قائلاً: "نعتزّ بأمن الدولة الذي شكّل، منذ نشأته، رافعة أساسية لحماية الاستقرار وصون المال العام".

وأكد أن الجهاز أثبت، ولا سيما خلال العامين الماضيين، أنه يستعيد عافيته ودوره الطبيعي بثقة واقتدار، بعد محاولات تحجيمه وتهميشه.

وأشار إلى أن أمن الدولة استعاد موقعه "صمّام أمان" في مكافحة الفساد وكشف شبكاته وضبط التجاوزات التي تهدر المال العام وحقوق المواطنين.

وشدد الرئيس عون على أن دور أمن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث يُحاسَب المرتكب ويُصان المال العام وتُستعاد ثقة المواطن بإدارته.

وفي المناسبة، وجّه تحية إلى أرواح شهداء أمن الدولة الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي على مقرّهم في النبطية، وهم يؤدون واجبهم الوطني.

وأكد أن الدولة ستواصل دعم الجهاز وتعزيز إمكاناته وقدراته، ليبقى مع سائر المؤسسات العسكرية والأمنية ركيزة تحمي البلاد وأهلها والمقيمين فيها.

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