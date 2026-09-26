أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

في ذكرى نصرالله وصفي الدين.. انتبهوا إلى الطرقات!

2026-09-26 | 04:14
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
في ذكرى نصرالله وصفي الدين.. انتبهوا إلى الطرقات!
في ذكرى نصرالله وصفي الدين.. انتبهوا إلى الطرقات!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:


"أولًا:

سيُقام، عند الساعة 16.30 من تاريخ 27-09-2026، مهرجان إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك في مرقد سيد الشهداء – بئر حسن (طريق المطار).

لذلك، سيتمّ إقفال الطرقات المؤدية إلى المرقد من جهة طريق المطار القديم وأوتوستراد زياد الرحباني، وتحويل السير إلى طرقات أخرى، اعتبارًا من الساعة 13.00 من التاريخ المذكور ولحين انتهاء المهرجان.

ثانيًا:

بتاريخ 27-09-2026، ستقوم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بإصلاح عطل طارئ في شارع برج أبي حيدر، أمام مبنى المدني، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 12.30.

ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في مكان الأشغال وتحويله من تقاطع الرفاعي – بوليفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) باتجاه الكولا، على الشكل الآتي:

السير القادم من شارع برج أبي حيدر: يمينًا باتجاه شارع الأسير، ثم يمينًا تحت جسر الكولا، فَيسارًا باتجاه فلافل الزاوية، ومن ثمّ يسارًا باتجاه شارع قدموس – مستديرة الكولا.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
الأكثر قراءة
Most Red Picture
1
ما حقيقة توقيف سهيل الحسن؟
Most Red Picture
2
مواجهة بين لبنان وإيران... إليكم كواليس اجتماع نيويورك
Most Red Picture
3
بالفيديو: جولة روما مؤجّلة... ماذا كشف عيسى لـMTV؟
Most Red Picture
4
مراسل MTV: الرئيس سلام يلتقي في هذه الأثناء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في نيويورك بحضور رجّي
Most Red Picture
5
فماذا نعرف عن خطة السّبعة أيام
مقالات ذات صلة
في ذكرى نصرالله وصفي الدين.. انتبهوا إلى الطرقات!

محليات

نصر الله

صفي الدين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
محكوم بالمؤبد.. سقط بيد "شعبة المعلومات" في الأوزاعي

اقرأ ايضا في محليات

محكوم بالمؤبد.. سقط بيد "شعبة المعلومات" في الأوزاعي
04:10

محكوم بالمؤبد.. سقط بيد "شعبة المعلومات" في الأوزاعي

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي:

04:10

محكوم بالمؤبد.. سقط بيد "شعبة المعلومات" في الأوزاعي

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي:

في بيروت.. سرقة وإصابة (فيديو)
Play
03:30
Play

في بيروت.. سرقة وإصابة (فيديو)

وثّق مقطع فيديو مسجّل بكاميرات المراقبة لحظة تعرّض فتاة لعملية سرقة في منطقة دار الفتوى - شارع فاخوري في بيروت، حيث أقدم مجهول على سلب حقيبتها والفرار من المكان.

وأدت قوة الاعتداء إلى سقوطها أرضاً وإصابتها في الرأس، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج.

03:30

في بيروت.. سرقة وإصابة (فيديو)

وثّق مقطع فيديو مسجّل بكاميرات المراقبة لحظة تعرّض فتاة لعملية سرقة في منطقة دار الفتوى - شارع فاخوري في بيروت، حيث أقدم مجهول على سلب حقيبتها والفرار من المكان.

وأدت قوة الاعتداء إلى سقوطها أرضاً وإصابتها في الرأس، ما استدعى نقلها لتلقي العلاج.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026