في ذكرى نصرالله وصفي الدين.. انتبهوا إلى الطرقات!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة البيان الآتي:





"أولًا:



سيُقام، عند الساعة 16.30 من تاريخ 27-09-2026، مهرجان إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وذلك في مرقد سيد – بئر حسن (طريق المطار).



لذلك، سيتمّ إقفال الطرقات المؤدية إلى المرقد من جهة طريق القديم وأوتوستراد زياد الرحباني، وتحويل السير إلى طرقات أخرى، اعتبارًا من الساعة 13.00 من التاريخ المذكور ولحين انتهاء المهرجان.



ثانيًا:



بتاريخ 27-09-2026، ستقوم مؤسسة مياه وجبل بإصلاح عطل طارئ في شارع برج أبي حيدر، أمام مبنى المدني، وذلك اعتبارًا من الساعة 8.30 ولغاية الساعة 12.30.



ستؤدّي هذه الأعمال إلى منع مرور السير في مكان الأشغال وتحويله من تقاطع الرفاعي – بوليفار صائب سلام (كورنيش المزرعة) باتجاه الكولا، على الشكل الآتي:



السير القادم من شارع برج أبي حيدر: يمينًا باتجاه شارع الأسير، ثم يمينًا تحت جسر الكولا، فَيسارًا باتجاه فلافل الزاوية، ومن ثمّ يسارًا باتجاه شارع قدموس – مستديرة الكولا.



يُرجى من المواطنين أخذ ، والتقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".

الأكثر قراءة

Most Red Picture

1

ما حقيقة توقيف سهيل الحسن؟

Most Red Picture

2

مواجهة بين لبنان وإيران... إليكم كواليس اجتماع نيويورك

Most Red Picture

3

بالفيديو: جولة روما مؤجّلة... ماذا كشف عيسى لـMTV؟

Most Red Picture

4

مراسل MTV: الرئيس سلام يلتقي في هذه الأثناء السعودي بن فرحان في نيويورك بحضور رجّي

Most Red Picture

5

فماذا نعرف عن خطة السّبعة أيام