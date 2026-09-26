"المنطقة الأمنية" وصولاً لليطاني.. وهذا ما يُدبَّر "شمال الأولي" (فيديو)

أصدرت وزارة العدل بيانًا أكدت فيه أنه، خلال زيارة وزير العدل إلى منطقة النبطية، وبعد التداول مع رئيس بلدية النبطية ورئيس بلدية كفرمان ومسؤولين أمنيين، عُقد اجتماع مغلق ضمّ الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والنائب العام الاستئنافي، وقاضي التحقيق الأول.
أصدر القضاء قراراً قضى بإزالة "علم إيراني" جرى رفعه على أحد المنازل في بلدة حومين الفوقا - قضاء النبطية.
يواصل أكثر من 400 سجين في سجن رومية إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم الرابع عشر، احتجاجًا على تجميد قانون العفو العام، وسط تفاقم أوضاعهم الصحية وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 39، من بينها حالتان نُقلتا صباح السبت إلى مستشفيات في بيروت.