"المنطقة الأمنية" وصولاً لليطاني.. وهذا ما يُدبَّر "شمال الأولي" (فيديو)

يواصل أكثر من 400 سجين في سجن رومية إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم الرابع عشر، احتجاجًا على تجميد قانون العفو العام، وسط تفاقم أوضاعهم الصحية وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 39، من بينها حالتان نُقلتا صباح السبت إلى مستشفيات في بيروت.