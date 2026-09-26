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محليات

استعدّوا للأمطار.. إليكم طقس الأيام المقبلة

2026-09-26 | 05:47
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استعدّوا للأمطار.. إليكم طقس الأيام المقبلة
استعدّوا للأمطار.. إليكم طقس الأيام المقبلة

يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة، طقس خريفي متقلب نسبيًّا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية مركزه جنوب غرب تركيا ما يؤدي الى تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خصوصًا الاثنين.

الطقس المتوقّع في لبنان:
السبت: غائم جزئيًّا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر خصوصًا في المناطق الجنوبية.
الأحد: غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصًا في المناطق الشمالية فترة قبل الظهر.
الإثنين: غائم جزئيًّا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والساحل بينما تنخفض في الداخل، يتوقع تساقط أمطار متفرقة أحياناً مع احتمال حدوث برق ورعد خصوصًا في المناطق الشمالية كما تبقى الرياح ناشطة مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر. 
الثلاثاء: غائم جزئيًّا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ أحيانًا بشكل متفرق خصوصًا في المناطق الجبلية والداخلية.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كم /س. 
الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و70٪.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.
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