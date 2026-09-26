اجتماع مغلق بشأن قصر عدل النبطية.. وهذا ما خلص إليه

وخلص الاجتماع إلى التوجّه نحو إعادة العمل بصورة طبيعية في قصر عدل في أقرب وقت ممكن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملفات والتحسّب لأي طارئ.وفي هذا الإطار، جرى التواصل مع رئيس ونقيب المحامين، اللذين أبديا تأييدهما لهذا التوجّه، على أن يُعرض الموضوع على الأعلى خلال اجتماعه المقرر يوم الاثنين المقبل.