في جنوب لبنان.. نجاة راعٍ من نيران إسرائيلية

وبعد فقدان الاتصال بالراعي إياد لنحو ساعتين، تبيّن أنه بخير ولم يُصب بأذى، إذ كان قد اختبأ في المنطقة خلال إطلاق النار. وقد تمكن من مغادرة المكان سالمًا برفقة قطيعه.