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تفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة.. بداية لمسار جديد
2026-09-26 | 09:47
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تفعيل اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة.. بداية لمسار جديد
قالت مصادر "الجديد" في
واشنطن
أنّ الإتفاق على إعادة تفعيل
اللجنة السعودية
-
اللبنانية
المشتركة هو بمثابة خطوة
جديدة
نحو عودة العلاقات المتميزة بين البلدين.
وأوضحت المصادر أن الإعلان عن إعادة تفعيل
اللجنة السعودية
–
اللبنانية
يمهد لخطوات إضافية مشتركة بين البلدين.
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