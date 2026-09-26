ولاية المفتي دريان في مهب قرار شورى الدولة (تقرير)

المفتي دريان في احتفال ذكرى المولد النبوي: نحن مع الرئيس والعهد والحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة ولا أحد منا يريد هذه الأجواء من الانقسام الوطني