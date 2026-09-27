معلومات الجديد: السفير سيمون كرم سيزور الفاتيكان في سياق استكمال نتائج زيارة الرئيس عون إلى روما وللجهد الفرنسي–الإيطالي المشترك بشأن اليونيفيل والجنوب

معلومات الجديد: هيكل يزور روما خلال الأيام المقبلة ويلتقي نظيره الإيطالي لبحث العلاقات الثنائية بين الجيشين ودور روما في المسار التفاوضي وإمكان مشاركة إيطاليا في لجنة التحقق وترتيبات ما بعد اليونيفيل