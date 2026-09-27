مراسل الجديد: نقل السجينين المضربين عن الطعام "ج.س." و"ع.ن." من سجن رومية إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية

النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أوعز إلى القوى الأمنية بإعادة رياض سلامة إلى مستشفى ضهر الباشق خشية تدهور حالته الصحية بعدما أضرب عن الطعام وتوقف عن تناول الدواء