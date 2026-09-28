الخارجية السعودية: المملكة تؤكد وقوفها بجانب باكستان في جهودها للحفاظ على أمنها واستقرارها

كشفت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن مخالفة أقدم عليها أحد مطاعم الفروج الشهيرة، وبحسب صور حصل عليها موقع قناة "الجديد"، اختار فرع هذا المطعم في منطقة الغازية، جزءا من الأملاك العامة الواقعة ضمن استملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني موقعاً لتركيب مولّد كهربائي خاص، وكأن إشغال الملك العام والتصرف به أصبحا من ملحقات المطعم.