الدفاع المدني ينتشل جثة شاب من البحر.. هل تعرفونه؟

"بعد عمليات البحث عن شاب فُقد أثناء السباحة قبالة شاطئ ، تمكّنت عناصر وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني من العثور عليه قبالة شاطئ وانتشال جثته من البحر.

والشاب في الثالث من العمر، نحيل البنية، وقد عملت العناصر على نقل جثته إلى المستشفى."