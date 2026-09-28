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محليات

المحروقات تُشعل الجدل بين "القوات" و"التيار"!

2026-09-28 | 05:20
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المحروقات تُشعل الجدل بين &quot;القوات&quot; و&quot;التيار&quot;!
المحروقات تُشعل الجدل بين "القوات" و"التيار"!

ردت النائبة ندى البستاني على تصريح للنائب غسان حاصباني حول إلغاء الرسوم على المحروقات، فكتبت: "لمين تحديداً عم ترفعوا الصوت؟
للحكومة؟ للوزير؟ ولا لحالكن؟ الوزير تابع لإلكن، والقرار أُقرّ بمجلس الوزراء وإنتو ممثّلين فيه. وإذا الوزير كان "متحفّظ"، ليش ركض مضّي القرار؟ التحفّظ مش إنجاز، ولا بيعفي من المسؤولية!"

وأضافت البستاني: بعدين وينكن من موضوع الزيادة الغير مبرّرة لأصحاب المحطات والشركات المستوردة، يلّي ما جبتوا سيرتن؟ كمان رح تطالبوا تنشال؟ ولا هيدا الجزء ما بينحكى عنه؟

وختمت: منيح يلي رفعنا الصوت وطالبنا، وطلعت صرختنا بوجه غلاء المحروقات، لو ما هيك أكيد ما كنتوا حكيتوا بالموضوع.
بين الشعبوية والاستفادة، كتير صعب تختاروا التنين سوا! 

وكان حاصباني كتب على "إكس": مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميًا، بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصًا أن وزير الطاقة جو الصدي كان قد تحفّظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال، قبل أن يطالب صراحةً بإلغائها أو تعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية.
 
 
 
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