المحروقات تُشعل الجدل بين "القوات" و"التيار"!

ردت النائبة على تصريح للنائب حول إلغاء الرسوم على المحروقات، فكتبت: "لمين تحديداً عم ترفعوا الصوت؟

للحكومة؟ للوزير؟ ولا لحالكن؟ الوزير تابع لإلكن، والقرار أُقرّ بمجلس الوزراء وإنتو ممثّلين فيه. وإذا الوزير كان "متحفّظ"، ليش ركض مضّي القرار؟ التحفّظ مش إنجاز، ولا بيعفي من المسؤولية!"

وأضافت : بعدين وينكن من موضوع الزيادة الغير مبرّرة لأصحاب والشركات المستوردة، يلّي ما جبتوا سيرتن؟ كمان رح تطالبوا تنشال؟ ولا هيدا الجزء ما بينحكى عنه؟



وختمت: منيح يلي رفعنا الصوت وطالبنا، وطلعت صرختنا بوجه المحروقات، لو ما هيك أكيد ما كنتوا حكيتوا بالموضوع.

بين الشعبوية والاستفادة، كتير صعب تختاروا التنين سوا!



وكان كتب على "إكس": مع الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات عالميًا، بات من الضروري إلغاء الرسوم الثابتة التي فرضتها الحكومة على المحروقات، خصوصًا أن جو الصدي كان قد تحفّظ عليها منذ إقرارها باقتراح من وزير المال، قبل أن يطالب صراحةً بإلغائها أو تعليق مفاعيلها عند ارتفاع الأسعار العالمية.