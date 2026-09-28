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محليات

رفع "بدل النقل".. على طاولة وزير العمل

2026-09-28 | 07:19
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رفع "بدل النقل".. على طاولة وزير العمل

رفع "بدل النقل".. على طاولة وزير العمل

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رفع "بدل النقل".. على طاولة وزير العمل

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أوضاع قطاع النقل البري والمخالفات.. على طاولة وزير الداخلية
08:28

أوضاع قطاع النقل البري والمخالفات.. على طاولة وزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وبحث معه في أوضاع قطاع النقل البري.

وأكد الوزير الحجار أن القوى الأمنية ستواصل متابعة المخالفات المتعلقة باللوحات العمومية، والسيارات والدراجات الآلية التي تعمل خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى ملف العمالة غير الشرعية في قطاع النقل العمومي.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استكمال الإجراءات اللازمة لضبط هذه المخالفات، ومواكبة الملف بصورة دائمة.

08:28

أوضاع قطاع النقل البري والمخالفات.. على طاولة وزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وبحث معه في أوضاع قطاع النقل البري.

وأكد الوزير الحجار أن القوى الأمنية ستواصل متابعة المخالفات المتعلقة باللوحات العمومية، والسيارات والدراجات الآلية التي تعمل خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى ملف العمالة غير الشرعية في قطاع النقل العمومي.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استكمال الإجراءات اللازمة لضبط هذه المخالفات، ومواكبة الملف بصورة دائمة.

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