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محليات

"بجنزير حديدي وسلك كهربائي عنّفا طفليهما".. الوالدان بقبضة قوى الأمن!

2026-09-28 | 07:33
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&quot;بجنزير حديدي وسلك كهربائي عنّفا طفليهما&quot;.. الوالدان بقبضة قوى الأمن!
"بجنزير حديدي وسلك كهربائي عنّفا طفليهما".. الوالدان بقبضة قوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة لبلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لحماية القاصرين وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقّهم وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام أحد الأشخاص باحتجاز ابنه، البالغ من العمر تسع سنوات، داخل منزله في محلّة التبانة وتعنيفه.

وبنتيجة المتابعة، تمكّنت عناصر المفرزة من تحديد مكان وجوده.

على الأثر، توجّهت إحدى دوريات المفرزة إلى المكان، وعملت على تحرير الطفل الذي كان مقيّدًا بجنزير حديدي، ثُبّت أحد طرفَيه حول رقبته بقفل، فيما ثُبّت الطرف الآخر بخزانة خشبية بقفل آخر. كما أوقفت، بتاريخ 26-09-2026، والده المدعو:

-خ. م. ع. (مواليد عام 1971، سوري)

وبحسب أقوال الوالد، أقدم على تقييد ابنه بهذه الطريقة لمنعه من مغادرة المنزل والنزول إلى الشارع. كما تبيّن أنّ الطفل كان من دون طعام منذ اليوم السابق.

وباستماع إفادة القاصر، بحضور مندوبة الأحداث، أفاد بأنّه يتعرّض بصورة متكرّرة، ومنذ فترة، للضرب والتعنيف، وأنّ والده يعمد بشكل متواصل إلى تقييده بالجنزير الحديدي بالطريقة المذكورة، مؤكدًا أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتعرّض فيها لمثل هذه الأفعال.

وقد تبيّن أنّ والدة الطفل المدعوّة:

-م. م. (مواليد 1978، لبنانية)

تعرّضت بالضرب العنيف لابنتها القاصر بواسطة سلك كهربائي، بحيث أوقفت، وسُلّم الطفلان إلى الأخ الأكبر. ستتولّى إحدى الجمعيّات المعنيّة الاهتمام بهما وتأمين الرعاية اللازمة لهما.

سُلّم الموقوفان إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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أوضاع قطاع النقل البري والمخالفات.. على طاولة وزير الداخلية
08:28

أوضاع قطاع النقل البري والمخالفات.. على طاولة وزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وبحث معه في أوضاع قطاع النقل البري.

وأكد الوزير الحجار أن القوى الأمنية ستواصل متابعة المخالفات المتعلقة باللوحات العمومية، والسيارات والدراجات الآلية التي تعمل خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى ملف العمالة غير الشرعية في قطاع النقل العمومي.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استكمال الإجراءات اللازمة لضبط هذه المخالفات، ومواكبة الملف بصورة دائمة.

08:28

أوضاع قطاع النقل البري والمخالفات.. على طاولة وزير الداخلية

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وبحث معه في أوضاع قطاع النقل البري.

وأكد الوزير الحجار أن القوى الأمنية ستواصل متابعة المخالفات المتعلقة باللوحات العمومية، والسيارات والدراجات الآلية التي تعمل خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى ملف العمالة غير الشرعية في قطاع النقل العمومي.

وفي هذا الإطار، طلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي استكمال الإجراءات اللازمة لضبط هذه المخالفات، ومواكبة الملف بصورة دائمة.

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