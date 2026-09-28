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روبيو: نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ "حزب الله" وإيران
2026-09-28 | 16:45
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روبيو: نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ "حزب الله" وإيران
أكد
وزير الخارجية
الأميركي ماركو
روبيو
، عقب لقائه رئيس الحكومة
نواف سلام
في
واشنطن
، دعم
الولايات المتحدة
القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، معتبراً أنه "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل".
وقال روبيو في منشور على منصة "أكس": "الولايات المتحدة تقف إلى جانب
لبنان
ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران".
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