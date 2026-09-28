روبيو: نقف إلى جانب لبنان ذي سيادة وخال من نفوذ "حزب الله" وإيران

أكد الأميركي ماركو ، عقب لقائه رئيس الحكومة في ، دعم القوي للبنان في مساعيه لتطبيق الإطار الثلاثي، معتبراً أنه "السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل".

وقال روبيو في منشور على منصة "أكس": "الولايات المتحدة تقف إلى جانب ذي السيادة والخالي من نفوذ "حزب الله" وإيران".