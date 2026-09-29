سلب بقوّة السّلاح في بيروت ومطلوب بـ14 مذكرة عدلية.. ما القصة؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم على اختلاف أنواعها، توافرت معطيات لدى حول شخصَين يقومان بأعمال سلب في مناطق وأحياء من مدينة .



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها لكشفهما وتوقيفهما.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّتَيهما، وهما: ح. ح. (مواليد عام 1984، لبناني) ف. ص. (مواليد عام 1992، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب 14 مذكّرة عدليّة بجرائم: سرقة، نشل، تأليف عصابة، مخدّرات، حجز حريّة ومعاملة بالشدّة…



من خلال المتابعة والمراقبة الدقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من رصدهما في محلّة المزرعة، على متن درّاجة آليّة لون من دون لوحة تسجيل، حيث كمنت لهما وأوقفتهما، وضبطت الدّرّاجة ومسدّسيَن.



بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما، وسُلّما مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما".