من الجنوب إلى الشمال.. مخالفات في تسعيرة المولدات وعينات بنزين مختومة بالرصاص

في الجنوب، أسفرت جولات مصلحة الاقتصاد والتجارة عن تنظيم 2 محضري ضبط بحق صاحبي مولدات كهربائية في منطقتَي البياض والشبريحا-قضاء صور، لعدم التزامهما بالتسعيرة الرسمية المحددة من والمياه لكل كيلوواط/ساعة.كما سحبت المصلحة 5 عينات من مادة البنزين 95 أوكتان، وختمتها بالرصاص، وأودعتها المختبر المختص لإجراء الفحوص اللازمة والتحقق من مطابقتها لنسبة الأوكتان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء النتائج.في ، سيّرت مصلحة الاقتصاد والتجارة دوريات رقابية في بلدات قوسايا، رعيت، عين كفرزبد، كفرزبد، الفاعور وبدنايل، في إطار متابعة ملفات الكيل والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما جرى تنظيم 4 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.في ، أعلنت مصلحة الاقتصاد والتجارة تنظيم 5 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية في منطقة القبيات-عكار، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.وفي إطار متابعة شكوى واردة، سحبت المصلحة 2 عينتين من مستحضرات تجميل من علامة Nars من أحد المحال التجارية في زغرتا، وأحالتهما إلى الجهة المختصة للتحقق من أصالتهما ومطابقتهما، واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء النتائج.