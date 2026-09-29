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محليات

من الجنوب إلى الشمال.. مخالفات في تسعيرة المولدات وعينات بنزين مختومة بالرصاص

2026-09-29 | 04:50
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من الجنوب إلى الشمال.. مخالفات في تسعيرة المولدات وعينات بنزين مختومة بالرصاص
من الجنوب إلى الشمال.. مخالفات في تسعيرة المولدات وعينات بنزين مختومة بالرصاص

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان انه"في إطار حملاتها المستمرة لضبط المخالفات وحماية حقوق المستهلكين، واصلت مصالح الاقتصاد والتجارة في المناطق، بمؤازرة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص، تنفيذ جولات رقابية مشددة شملت المولدات الكهربائية، وسلامة الغذاء، ومطابقة المواصفات، وعمليات الكيل في الصهاريج ومحطات المحروقات.

في الجنوب، أسفرت جولات مصلحة الاقتصاد والتجارة عن تنظيم 2 محضري ضبط بحق صاحبي مولدات كهربائية في منطقتَي البياض والشبريحا-قضاء صور، لعدم التزامهما بالتسعيرة الرسمية المحددة من وزارة الطاقة والمياه لكل كيلوواط/ساعة.

كما سحبت المصلحة 5 عينات من مادة البنزين 95 أوكتان، وختمتها بالرصاص، وأودعتها المختبر المختص لإجراء الفحوص اللازمة والتحقق من مطابقتها لنسبة الأوكتان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء النتائج.

في البقاع، سيّرت مصلحة الاقتصاد والتجارة دوريات رقابية في بلدات قوسايا، رعيت، عين كفرزبد، كفرزبد، الفاعور وبدنايل، في إطار متابعة ملفات الكيل والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة. كما جرى تنظيم 4 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

في الشمال، أعلنت مصلحة الاقتصاد والتجارة تنظيم 5 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية في منطقة القبيات-عكار، لمخالفتهم التسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.

وفي إطار متابعة شكوى واردة، سحبت المصلحة 2 عينتين من مستحضرات تجميل من علامة Nars من أحد المحال التجارية في زغرتا، وأحالتهما إلى الجهة المختصة للتحقق من أصالتهما ومطابقتهما، واتخاذ المقتضى القانوني في ضوء النتائج.
 
من الجنوب إلى الشمال.. مخالفات في تسعيرة المولدات وعينات بنزين مختومة بالرصاص

محليات

لبنان

وزارة الاقتصاد

حماية المستهلك

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