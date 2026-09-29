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محليات

"السجون تتحول إلى كراسي إعدام".. إضراب رومية يدخل يومه الـ17

2026-09-29 | 06:13
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&quot;السجون تتحول إلى كراسي إعدام&quot;.. إضراب رومية يدخل يومه الـ17
"السجون تتحول إلى كراسي إعدام".. إضراب رومية يدخل يومه الـ17

يواصل نحو 400 من نزلاء سجن رومية إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 17 على التوالي، احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام.

وأفاد المتحدث باسم السجناء بأن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 46 حالة، حتى ظهر اليوم الثلاثاء، معرباً عن تصاعد حالة الغضب في أوساط السجناء، في ظل ما وصفه بالبرود الذي يتعامل به المسؤولون مع المشهد المتكرر لسيارات الإسعاف وهي تنقل زملاءهم إلى المستشفيات.

وفي السياق ذاته، حذّر السجناء المضربون عن الطعام في سجن رومية من تفاقم الأزمة الإنسانية خلف القضبان، معتبرين، في لافتة جرى تسريبها اليوم، أن «السجون تتحول إلى كراسي إعدام»، ومطالبين في الوقت نفسه بوقف «تعطيل قانون العفو العام».

"السجون تتحول إلى كراسي إعدام".. إضراب رومية يدخل يومه الـ17

محليات

رومية

سجناء

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