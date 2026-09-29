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محليات

لبنان ملتزم.. وعون يطلب الضغط على إسرائيل

2026-09-29 | 08:19
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لبنان ملتزم.. وعون يطلب الضغط على إسرائيل
لبنان ملتزم.. وعون يطلب الضغط على إسرائيل

قال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال استقباله عضوي الكونغرس الأميركي دارين لحود وجوش غوتهايمر وأعضاء الوفد المرافق أن لبنان يعلق أهمية كبيرة على الولايات المتحدة الاميركية للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ "اتفاق الاطار" لانها لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على رغم ان لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملاً.

وأضاف يجب وقف اعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها إسرائيل.

وتابع  تفعيل "اتفاق الاطار" يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الاسرى اللبنانيين وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق وانسحاب القوات الإسرائيلية تدريجياً من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش فيها وصولاً حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.

ولفت الى أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الاطار سيُبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم و يقتضي توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطة الدولة نظراً للمهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب من مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الحدود الشرقية والشمالية والمحافظة على السلم الأهلي وحماية المؤسسات وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش.

وتابع أن الحكومة ملتزمة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية، وصدرت قوانين إصلاحية عدة، ابرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الاعلام وغيرها، وان العمل جار لاستكمال المسيرة الإصلاحية.

أما عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود فنثمن عالياً ما يقوم به الرئيس عون من اجل المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، وننوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه الرئيس ترامب في زيارته الناجحة جداً، و لبنان امام فرصة لاعادة الاستقرار اليه والى المنطقة كلها ومن غير الجائز اضاعتها.


لبنان ملتزم.. وعون يطلب الضغط على إسرائيل

محليات

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إسرائيل

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Aljadeed
مراسل "الجديد": الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري أعلنا تعليق الإضراب يوم غد الأربعاء
عون: أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الاطار سيُبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة

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