لبنان ملتزم.. وعون يطلب الضغط على إسرائيل

وأضاف يجب وقف اعمال التفجير والجرف والتدمير في القرى الجنوبية التي تحتلها .

وتابع تفعيل "اتفاق الاطار" يقتضي العمل بسرعة على استكمال إعادة الاسرى اللبنانيين وتصحيح النقاط المختلف عليها على طول الخط الأزرق وانسحاب تدريجياً من الأراضي وانتشار الجيش فيها وصولاً حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دولياً.

ولفت الى أن أي تأخير في تنفيذ إسرائيل لاتفاق الاطار سيُبقي التوتر في الجنوب ويحول دون تمكن الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها الجنوبية وإزالة المظاهر المسلحة وإعادة النازحين الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم و يقتضي توفير الإمكانات اللازمة للجيش اللبناني ليتمكن من بسط سلطة الدولة نظراً للمهام الواسعة التي يقوم بها خارج الجنوب من مكافحة الإرهاب والتهريب وحفظ الحدود الشرقية والشمالية والمحافظة على السلم الأهلي وحماية المؤسسات وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش.

وتابع أن الحكومة ملتزمة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقضائية، وصدرت قوانين إصلاحية عدة، ابرزها قانون تعديل قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الاعلام وغيرها، وان العمل جار لاستكمال المسيرة الإصلاحية.

أما عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود فنثمن عالياً ما يقوم به الرئيس عون من اجل المحافظة على سيادة واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة، وننوه بالنتائج التي تحققت بعد لقائه الرئيس ترامب في زيارته الناجحة جداً، و لبنان امام فرصة لاعادة الاستقرار اليه والى المنطقة كلها ومن غير الجائز اضاعتها.