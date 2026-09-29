الى محمد بركات.. نصيحة أم تهديد؟

أجبته: "حكيي ليس ما دمّر الجنوب، وليس ما ضيّع قريتي وجبل عامل". حينها انتبهت البائعة لالتصاقهما بي ومضايقتهما لي، فطلبت منهما الانتقال إلى الصندوق الثاني لأنه فارغ. فرفض أحدهما وقال: "هون منيح"، ثم أكمل موجّهاً كلامه إليّ: "أحسنلك تطلع ع ضيعتك راسك مرفوع، ما تكون هونيك مع الحاقدين… ومش المقـاومة دمّرت الجنوب".



بعدها اشترى أحدهما غرضاً عابراً قرب الصندوق، ليبرّر بقاءه. وحين دفعتُ ثمن أغراضي وخرجت، خرجا خلفي وركبا سيارتهما. طلبتُ من إدارة الفرع تسجيلات الكاميرات بالصوت والصورة، وتسجيل الموقف الخارجي لتحديد نوع السيارة ورقمها، وأنتظر تجاوبها. سأتقدّم بشكوى رسمية أمام الأجهزة المختصة، وأضع هذا المنشور بتصرّف والقضاء.





تعرّضتُ مساء لتهديد مباشر بسبب مواقفي السياسية، من رجلين عرّفا عن نفسيهما بأنّهما "مقاومة".



بعد دقائق من دخولي فرع Wooden Bakery في الحازمية، دخل شابان ترجّلا من سيارة ذات زجاج داكن، ووقفا خلفي وأنا أشتري الأغراض. وحاولا محادثتي دون مقدّمات. فتجاهلتهما... وتوجّهت نحو… pic.twitter.com/iZVq4Xr0ZX