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محليات

"على ايران أن تتوقف عن التدخل في شؤوننا".. مواقف جديدة لـ رجي

2026-09-30 | 11:55
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&quot;على ايران أن تتوقف عن التدخل في شؤوننا&quot;.. مواقف جديدة لـ رجي
"على ايران أن تتوقف عن التدخل في شؤوننا".. مواقف جديدة لـ رجي

لبى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي دعوة مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن إلى لقاء حواري ترأسه إليوت أبرامز، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وإعلاميين وممثلي مراكز أبحاث. وتناول النقاش الوضع في لبنان، وأسباب التأخر في تنفيذ اتفاق الإطار، وملف سلاح "حزب الله"، ومستقبل "اليونيفيل"، والعلاقة مع الحكومة السورية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، شكر رجي للمجلس دعوته، مثنيا على "الدور الداعم لإليوت أبرامز في ثورة الأرز"، وقال: "إن أولوية لبنان تأمين الاستقرار، فاللبنانيون يريدون إعادة لبنان ليكون مركزا ثقافيا وسياحيا واقتصاديا في المنطقة، لكن ذلك لن يتحقق في ظل وجود سلاح مواز للسلاح الشرعي".

ووصف قرار الحكومة بـ"حصر السلاح في يد الدولة بالشجاع"، مشددا على أن "استقرار لبنان وازدهاره يتطلبان إنهاء الاحتلال وتسليم حزب الله سلاحه"، موضحا أن "تنفيذ قرارات الحكومة يتقدم"، وقال: "نريد السلام مع جميع جيراننا".

واكد "ضرورة أن تكفّ إيران عن التدخل في الشؤون اللبنانية"، معتبرا أن "الجيش اللبناني هو الأمل الوحيد"، مثنيا على "المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية"، متمنيا "استمرار هذا الدعم"، ومجددا "تمسك الحكومة بالمفاوضات المباشرة برعاية أميركية"، معتبرا إياها "السبيل الوحيد لاستعادة الأراضي وعودة الأهالي إلى قراهم".

وردا على سؤال عن أهمية المنتشرين، توقف رجي عند "دعمهم المطلق للبنان أينما كانوا"، لافتا إلى "هجرة أصحاب الكفاءات والشباب"، مؤكدا أن "عودتهم تستوجب إعادة بناء الدولة".
 
 
"على ايران أن تتوقف عن التدخل في شؤوننا".. مواقف جديدة لـ رجي

محليات

يوسف رجي

ايران

لبنان

اسرائيل

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الحجار وشقير يبحثان الأوضاع الأمنية وخدمات الأمن العام
13:12

الحجار وشقير يبحثان الأوضاع الأمنية وخدمات الأمن العام

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير عمل المديرية في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.
واطلع اللواء شقير الوزير الحجار على إطلاق خدمة البصمة الإلكترونية لجواز السفر اللبناني في كل من ديترويت وواشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، وأثنى الوزير الحجار على الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل حصول اللبنانيين في الخارج على هذه الخدمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

كما استقبل رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، وجرى عرض سير العمل في المصلحة، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

13:12

الحجار وشقير يبحثان الأوضاع الأمنية وخدمات الأمن العام

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مساء اليوم، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، واطلع منه على الأوضاع الأمنية في البلاد، وسير عمل المديرية في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.
واطلع اللواء شقير الوزير الحجار على إطلاق خدمة البصمة الإلكترونية لجواز السفر اللبناني في كل من ديترويت وواشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، وأثنى الوزير الحجار على الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن العام لتسهيل حصول اللبنانيين في الخارج على هذه الخدمة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

كما استقبل رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، وجرى عرض سير العمل في المصلحة، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

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