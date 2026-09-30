"على ايران أن تتوقف عن التدخل في شؤوننا".. مواقف جديدة لـ رجي

لبى والمغتربين يوسف رجي دعوة مجلس العلاقات الخارجية في إلى لقاء ترأسه إليوت أبرامز، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس وإعلاميين وممثلي مراكز أبحاث. وتناول النقاش الوضع في ، وأسباب التأخر في تنفيذ اتفاق الإطار، وملف سلاح "حزب الله"، ومستقبل "اليونيفيل"، والعلاقة مع الحكومة الجديدة.

