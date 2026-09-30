معلومات الجديد: المرحلة المقبلة ستكون ضاغطة على الجيش لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الميدانية

رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن إضرابًا شاملًا في جميع الإدارات يوم الجمعة 2 تشرين الأول احتجاجًا على عدم إنصاف الموظفين في ملف المحروقات والرواتب وبدل النقل