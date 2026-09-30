مصادر دبلوماسية للجديد: تحويل الجيش إلى عنوان الانتقاد يضع القرار السياسي اللبناني أمام اختبار "ما الخطوات التي ستطلبها الدولة من المؤسسة العسكرية وما الذي ستحصل عليه في المقابل من انسحاب إسرائيلي؟"