باستثناء مطار بيروت... التحذير الأوروبي مستمر!

مدّدت EASA صلاحية التحذير الخاص بالأجواء حتى 16 تشرين الثاني 2026، من دون تغيير مستوى الخطر أو التوصيات.



ويشمل التحذير كامل FIR ، مع استثناء الرحلات من وإلى عندما يكون الاقتراب والمغادرة فوق البحر وبعد تقييم مستمر للمخاطر.