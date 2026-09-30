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باستثناء مطار بيروت... التحذير الأوروبي مستمر!
2026-09-30 | 16:26
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باستثناء مطار بيروت... التحذير الأوروبي مستمر!
مدّدت
وكالة سلامة الطيران الأوروبية
EASA صلاحية التحذير الخاص بالأجواء
اللبنانية
حتى 16 تشرين الثاني 2026، من دون تغيير مستوى الخطر أو التوصيات.
ويشمل التحذير كامل FIR
beirut
، مع استثناء الرحلات من وإلى
مطار بيروت
عندما يكون الاقتراب والمغادرة فوق البحر وبعد تقييم مستمر للمخاطر.
باستثناء مطار بيروت... التحذير الأوروبي مستمر!
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