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محليات

الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الأردني مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 عام على معمودية المسيح وتنظيم نشاطات مشتركة

2026-10-01 | 04:52
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الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الأردني مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 عام على معمودية المسيح وتنظيم نشاطات مشتركة
الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الأردني مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 عام على معمودية المسيح وتنظيم نشاطات مشتركة
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الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الأردني مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 عام على معمودية المسيح وتنظيم نشاطات مشتركة

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05:55

إلى مشتركي مياه بيروت وجبل لبنان.. حان وقت التسديد

ذكرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان" مشتركيها الكرام بأنها وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات العام 2026 اعتباراً من تاريخ 07/01/2026، داعيةً الجميع إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2026 وما قبله، وذلك من خلال الجباة المختصين، أو صناديق دوائر التوزيع وآلات الدفع الإلكتروني (POS Machine) التابعة لها، أو عبر مراكز شركة O.M.T لتحويل الأموال.

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