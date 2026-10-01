الرئيس عون بحث مع وزير السياحة الأردني مشاركة لبنان في احتفالات مرور 2000 عام على معمودية المسيح وتنظيم نشاطات مشتركة

أقدمت القوات الاسرائيلية على تنفيذ عدد من التفجيرات الضخمة في بلدة المنصوري في قضاء صور، ما أدى إلى ارتجاجات قوية وأصوات دوي سُمعت في مدينة صور والقرى المحيطة.



وأفادت الوكالة الوطنية، بأن "القوات الاسرائيلية كانت قد عمدت إلى تفخيخ عدد من المنازل في البلدة، قبل أن تقوم بتفجيرها قبل قليل".