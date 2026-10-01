مصدر سياسي للجديد: التزام لبنان بقرارات الحكومة واتفاق الإطار يحظى بدعم دولي وأسهم في بدء انفتاح اقتصادي تجلّى باهتمام إماراتي واتفاقيات سعودية وتسهيلات قطرية للبنانيين

الخارجية الأميركية: نعمل مع دول عدة لإغلاق كل قنوات الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها إيران

الخارجية الأميركية: نعمل مع دول عدة لإغلاق كل قنوات الإيرادات غير المشروعة التي تستخدمها إيران