لبنان أغلى من أوروبا؟ (أسرار الجمهورية)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
سجّل سجن رومية وفاة السجين (ب.ز) (في العقد الرابع) إثر عارض صحي، ليرتفع عدد الضحايا إلى سبعة منذ إقرار قانون العفو العام. لجنة أهالي السجناء حمّلت الجهات المعرقلة مسؤولية استمرار عدّاد الموت، مجددة مناشدة المجلس الدستوري ردّ الطعن وإعادة تفعيل القانون، فيما اعتبرت أنّ الطعن حرم السجناء من حق العلاج والحرية وأغرق الأهالي في الحزن.
أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ بأن "حالات عدم استقرار بين المتوسطة والعنيفة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، تضرب قبرص وتركيا والساحل السوري ولبنان يتخلل الوضع انفراجات واسعة بنسبة 75%، مشيرا إلى انه من المتوقَع ان يستمر الطقس المتقلب بين مشمس وممطر حتى ظهر يوم السبت فتعود الاجواء المستقرة لأيام مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة".