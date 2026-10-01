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تمهيدًا لإعادة تشغيل مراكز المعاينة.. الحجار يطلب الإسراع بالإجراءات
2026-10-01 | 12:25
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تمهيدًا لإعادة تشغيل مراكز المعاينة.. الحجار يطلب الإسراع بالإجراءات
طلب
وزير الداخلية
والبلديات
أحمد الحجار
من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الإسراع في إعداد دفتر الشروط الخاص بإعادة تفعيل مراكز المعاينة الميكانيكية، تمهيداً لإحالته إلى الجهات المعنية وإطلاق مناقصة
جديدة
.
وكانت
وزارة الداخلية قد
طلبت أيضاً الإفادة عن واقع مراكز المعاينة وتحديد المراحل التي تم التوصل إليها في إعداد دفتر الشروط اللازم لإعادة تشغيلها.
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لبنان
المعاينة الميكانيكية
وزير الداخلية
أحمد الحجار
دفتر شروط
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