العد التنازلي بدأ.. جاهزية قضائية وأمنية لتطبيقِ قانون العفو (شاهد التقرير)

العد التنازلي بدأ.. جاهزية قضائية وأمنية لتطبيقِ قانونِ العفوhttps://t.co/i8zDD1Vwmd
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) October 1, 2026
العد التنازلي بدأ.. جاهزية قضائية وأمنية لتطبيقِ قانونِ العفوhttps://t.co/i8zDD1Vwmd
استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان، إياد الهزاع، النائب أشرف ريفي، حيث بحثا خلال اللقاء العلاقات السورية اللبنانية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.وتناول اللقاء أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان.