العد التنازلي بدأ.. جاهزية قضائية وأمنية لتطبيقِ قانون العفو (شاهد التقرير)





استقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في لبنان، إياد الهزاع، النائب أشرف ريفي، حيث بحثا خلال اللقاء العلاقات السورية اللبنانية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.



وتناول اللقاء أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يعزز المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان.