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محليات

"عثر عليهما جثتين في صبرا".. وقوى الأمن توقف 2 من أفراد العصابة!

2026-10-01 | 03:18
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&quot;عثر عليهما جثتين في صبرا&quot;.. وقوى الأمن توقف 2 من أفراد العصابة!
"عثر عليهما جثتين في صبرا".. وقوى الأمن توقف 2 من أفراد العصابة!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"بتاريخ 5-5-2026، عُثِرَ على جثَّتَي المدعو (ع. إ.  مواليد عام 1984، سوري) وزوجته (خ. ح. مواليد العام 1987، سورية) في داخل منزلهما وفي محلّة صبرا، مصابتَين بطلقَين ناريّيَن. وتبيّن حصول عمليّة سرقة خزنة من المنزل بعد ارتكاب الجريمة.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات الإجراءات الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المتورّطين فيها وتوقيفهم.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّات مرتكبي الجريمة، ومن بينهم: أ. ت. (مواليد عام 2006، لبناني) ع. م. (مواليد عام 2008، فلسطيني)

بتاريخَي 26-6-2026 و 26-8-2026، ومن خلال الرّصد والمتابعة الدقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيفهما في الضاحية، حيث كان الثاني يختبئ داخل غرفة في أحد الفنادق، بعد أن كان قد انتقل من مخيّم شاتيلا بسبب إشكال بينه وبين شخص آخر أدّى إلى إصابة الأخير بطلق ناريّ في فمه.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة اشتراكهما بعمليّة المراقبة أثناء تنفيذ الجريمة وسرقة الخزنة، وأنّ المنفّذين الفعليّين هما شخصان آخران، قاما بارتكابها بناءً على رغبة أحد تجّار المخدّرات الذي له مبلغ مالي في ذمّة المجني عليه.

أودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف جميع المتورّطين".
 
 
 
 
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