بعد استهداف المدينة المنورة.. المرابطون: الإدانات لا تكفي

أكدت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون أن القرارات الاستراتيجية العليا الحازمة والحاسمة لقيادة في صون وحماية الأمن القومي ككل، والدور المؤثر والفعال إقليمياً ودولياً، هو المستهدف بالفعل الارهابي لعصابات الحوثي، ومن يديرهم.

وكلما ازداد هذا الاستهداف ضراوة لكل القيم الأخلاقية الإنسانية، والسيادة الوطنية، والشرعية الدينية، زاد الالتفاف حول قيادة وأهلنا السعوديين.



إن الادانات والاستنكارات لم تعد تكفي لمواجهة هذه الاعتداءات الآثمة، إنما العمل المتكامل عربياً وإقليمياً ودولياً، هو المسار السليم الذي سيؤدي إلى إسقاط هذه التهديدات الارهابية، ليس على صعيد فقط إنما على امتداد جغرافية أمتنا .