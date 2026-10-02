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ماذا يحصل في زوطر الشرقية؟
2026-10-02 | 09:57
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A+
ماذا يحصل في زوطر الشرقية؟
أفاد مراسل الجديد بأن الجيش
الإسرائيلي
يقوم بتجريف ممتلكات وأشجار معمّرة، ولا سيما أشجار
الزيتون
إضافة إلى هدم ممتلكات في بلدة
زوطر
الشرقية.
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