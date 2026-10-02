مصادر حكومية للجديد: لجنة التحقّق حظيت بأهمية كبيرة في لقاء روبيو وسلام لدورها في متابعة تطبيق اتفاق الإطار وتقييم التزام كل طرف بواجباته

الرئيس عون: لبنان يعلق أهمية كبيرة على أميركا للضغط على إسرائيل لالزامها تنفيذ "اتفاق الاطار" لانها لا تزال تمتنع عن التقيد بمندرجات الاتفاق على رغم ان لبنان ملتزم بتطبيقه التزاما كاملاً