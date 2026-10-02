الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: بناء على طلب السلطات قمنا بتعليق رحلاتنا إلى تل أبيب مؤقتا حتى إشعار آخر

معلومات الجديد: الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته

معلومات الجديد: الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته

معلومات الجديد: الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته

معلومات الجديد: مسار الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال على السكة الصحيحة وفريق من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية

معلومات الجديد: مسار الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال على السكة الصحيحة وفريق من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية

معلومات الجديد: مسار الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال على السكة الصحيحة وفريق من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية

مصادر مطلعة على زيارة سلام الى الجنوب: ورشة المناقصات وعودة الدولة إلى الجنوب لم تحصلا على ضمانات أمنية من أي جهة لكنهما ضروريتان لتثبيت حضور الدولة حتى في المناطق الواقعة تحت النار