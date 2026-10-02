الجنوب يهتف للدولة! (التفاصيل في النشرة المسائية)

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معلومات الجديد: الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته
معلومات الجديد: الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته
معلومات الجديد: مسار الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال على السكة الصحيحة وفريق من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية
معلومات الجديد: مسار الاتفاق مع صندوق النقد لا يزال على السكة الصحيحة وفريق من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية
مصادر مطلعة على زيارة سلام الى الجنوب: ورشة المناقصات وعودة الدولة إلى الجنوب لم تحصلا على ضمانات أمنية من أي جهة لكنهما ضروريتان لتثبيت حضور الدولة حتى في المناطق الواقعة تحت النار
مصادر مطلعة على زيارة سلام الى الجنوب: ورشة المناقصات وعودة الدولة إلى الجنوب لم تحصلا على ضمانات أمنية من أي جهة لكنهما ضروريتان لتثبيت حضور الدولة حتى في المناطق الواقعة تحت النار
معلومات الجديد: الجانب اللبناني شدّد خلال زيارة سلام إلى واشنطن على تشكيل قوة تحت غطاء الأمم المتحدة لا قوة دولية مستقلة عنها فيما أبدى الجانب الأميركي تفهّمًا لهذا الطرح
معلومات الجديد: الجانب اللبناني شدّد خلال زيارة سلام إلى واشنطن على تشكيل قوة تحت غطاء الأمم المتحدة لا قوة دولية مستقلة عنها فيما أبدى الجانب الأميركي تفهّمًا لهذا الطرح
مصادر حكومية للجديد: تقييم أداء الجيش اللبناني يجب أن يستند إلى لجنة التحقّق كجهة محايدة لا إلى تقديرات منفردة
مصادر حكومية للجديد: تقييم أداء الجيش اللبناني يجب أن يستند إلى لجنة التحقّق كجهة محايدة لا إلى تقديرات منفردة
معلومات الجديد: طُرح اسم إيطاليا للمشاركة في اللجنة إلى جانب سويسرا من دون حسم الأمر نهائيًا
معلومات الجديد: طُرح اسم إيطاليا للمشاركة في اللجنة إلى جانب سويسرا من دون حسم الأمر نهائيًا
مصادر حكومية للجديد: الجانب الأميركي تمسّك بضرورة تشكيل لجنة التحقيق وروبيو أوعز إلى فريقه بالبدء بالعمل على إنشائها
مصادر حكومية للجديد: الجانب الأميركي تمسّك بضرورة تشكيل لجنة التحقيق وروبيو أوعز إلى فريقه بالبدء بالعمل على إنشائها
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