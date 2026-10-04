انفراجة لأهالي الجنوب.. حلّ مؤقت يعيد حركة العبور

أن باشرت، بالتنسيق معها، تنفيذ أعمال استحداث عبارة مائية لتأمين معبر بديل للجسر المدمر في منطقة طيرفلسيه، والذي تعرّض للتدمير جراء خلال الحرب .

وأوضحت مصلحة أن "الأعمال تكتسب أهمية في إعادة تسهيل حركة المواطنين والآليات بين مناطق – وقضاء صور، ولاسيما حركة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية"، وأنها تواكب الأعمال ميدانياً من خلال فريقها الفني، بالتنسيق مع الوزارة والاستشاري والمتعهد، لضمان مراعاة المتطلبات الفنية والهيدروليكية وحماية مجرى والمنشآت التابعة له.

ويأتي تنفيذ العبارة كحلّ مؤقت لتأمين حركة العبور إلى حين إعادة تأهيل الدائم وإعادته إلى الخدمة.