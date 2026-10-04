انفراجة لأهالي الجنوب.. حلّ مؤقت يعيد حركة العبور

أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت، بالتنسيق معها، تنفيذ أعمال استحداث عبارة مائية لتأمين معبر بديل للجسر المدمر في منطقة طيرفلسيه، والذي تعرّض للتدمير جراء الغارات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة.
وأوضحت مصلحة الليطاني أن "الأعمال تكتسب أهمية في إعادة تسهيل حركة المواطنين والآليات بين مناطق صيدا – الزهراني وقضاء صور، ولاسيما حركة نقل المنتجات والمستلزمات الزراعية"، وأنها تواكب الأعمال ميدانياً من خلال فريقها الفني، بالتنسيق مع الوزارة والاستشاري والمتعهد، لضمان مراعاة المتطلبات الفنية والهيدروليكية وحماية مجرى نهر الليطاني والمنشآت التابعة له.
ويأتي تنفيذ العبارة كحلّ مؤقت لتأمين حركة العبور إلى حين إعادة تأهيل الجسر الدائم وإعادته إلى الخدمة.
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الجيش الاسرائيلي يطلق قذائف مدفعية باتجاه فرق إعلامية من بينها "الجديد".. ومراسلنا ينقل المشهد
أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي 3 قذائف مدفعية باتجاه مراسل قناة الجديد محمد فرحات والمصور جهاد زهري عند أطراف بلدة ميفدون قضاء النبطية.