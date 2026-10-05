أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الكرة في ملعب الجيش اللبناني.. سلاح "حزب الله" أولاً! (الديار)

2026-10-05 | 00:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكرة في ملعب الجيش اللبناني.. سلاح &quot;حزب الله&quot; أولاً! (الديار)
الكرة في ملعب الجيش اللبناني.. سلاح "حزب الله" أولاً! (الديار)

أفادت صحيفة الديار، أن "جولة التفاوض العسكرية المرتقبة في الولايات المتحدة في العشرين من الشهر الجاري تبدو أقرب إلى محطة لتمرير الوقت والحفاظ على مسار التفاوض قائمًا، أكثر منها محطة يُنتظر أن تفضي إلى اختراق فعلي".

وأشارت مصادر واسعة الاطلاع إلى أن "واشنطن مارست ضغوطًا على إسرائيل للحؤول دون نسف هذه الجولة، حرصًا على تثبيت مسار التفاوض، باعتبار أن الولايات المتحدة هي عرّابته وتتمسك باستمراره، وإن كانت غير جاهزة أو غير متفرغة راهنًا للدفع به نحو نتائج عملية"، لافتة الى أن "واشنطن ارتأت أن تُعقد الجولة على المستوى العسكري، في صيغة تسمح بالحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة من دون رفع سقف التوقعات السياسية، وهو ما يعكس، بحسب المصادر نفسها، أن "تل أبيب ليست جاهزة في هذه المرحلة لتقديم تنازلات فعلية، وأن موافقتها على انعقاد الجولة جاءت في إطارها الشكلي أكثر منه استعدادًا لإحداث تقدم جوهري".

ورجّحت المصادر أن "تحاول إسرائيل خلال الاجتماع إعادة الكرة إلى الملعب اللبناني، وتحديدًا إلى ملعب الجيش اللبناني، عبر تحميله مسؤولية عدم استكمال تنفيذ ما ينص عليه اتفاق الإطار، ولا سيما في ما يتعلق بسحب سلاح حزب الله".
 
 
 
مقالات ذات صلة
الكرة في ملعب الجيش اللبناني.. سلاح "حزب الله" أولاً! (الديار)

محليات

الديار

صحيفة الديار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خياران أمام لبنان.. كيف ستتعامل الدولة مع "حزب الله"؟ (المدن)
لبنان على خط تماس.. مطالب اسرائيلية صارمة وإلا! (الجمهورية)

اقرأ ايضا في محليات

المشاريع المرتقبة في النبطية.. على طاولة الرئيس سلام
04:11

المشاريع المرتقبة في النبطية.. على طاولة الرئيس سلام

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، وبحث معه في أوضاع المجلس وسير عمله.

كما جرى تقييم زيارة الرئيس سلام الأخيرة إلى مدينة النبطية، وأطلع حيدر الرئيس سلام على المشاريع التي يعمل مجلس الجنوب على تنفيذها، ولا سيما تلك التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة، والخطوات المتخذة للمباشرة بها.

04:11

المشاريع المرتقبة في النبطية.. على طاولة الرئيس سلام

استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الكبير رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، وبحث معه في أوضاع المجلس وسير عمله.

كما جرى تقييم زيارة الرئيس سلام الأخيرة إلى مدينة النبطية، وأطلع حيدر الرئيس سلام على المشاريع التي يعمل مجلس الجنوب على تنفيذها، ولا سيما تلك التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة، والخطوات المتخذة للمباشرة بها.

"مخدرات وأسلحة حربية".. الجيش يداهم على خط بعلبك - بيروت!
03:58

"مخدرات وأسلحة حربية".. الجيش يداهم على خط بعلبك - بيروت!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

03:58

"مخدرات وأسلحة حربية".. الجيش يداهم على خط بعلبك - بيروت!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026