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محليات

"مخدرات وأسلحة حربية".. الجيش يداهم على خط بعلبك - بيروت!

2026-10-05 | 03:58
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&quot;مخدرات وأسلحة حربية&quot;.. الجيش يداهم على خط بعلبك - بيروت!
"مخدرات وأسلحة حربية".. الجيش يداهم على خط بعلبك - بيروت!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت وحدة من الجيش في بلدة إيعات - بعلبك منزلًا يُستخدَم لتصنيع المخدرات والاتجار بها، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى مواد أولية ومعدات وآلات لتصنيع المخدرات. كما أوقفت الوحدة في محيط المنزل المواطن (م.ق.) المطلوب لإطلاقه النار.

كما دهمت وحدة أخرى في منطقة الشراونة – بعلبك منازل مطلوبين، وأوقفت المواطن (م.ج.) لإطلاقه النار، والسوريَّين (ح.ح.) و(م.ح.) لتجوّلهما داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وضبطت سلاحًا حربيًّا ومعدات تُستخدَم لتصنيع المخدرات.

وأوقفت وحدة أخرى في منطقة ميناء الحصنبيروت المواطن (ع.ج.) لترويجه المخدرات.

كذلك أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز نبع المورج – بعلبك، المواطن (ب.ك.) والمواطن (ي.ف.) لحيازتهما مسدسات حربيّة.

سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
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