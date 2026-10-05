بري وسلام يبحثان المستجدات وحلولًا جذرية لملف الكهرباء



أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لبنان أمام "فرصة تاريخية" لبناء دولة سيدة ومستقلة ومستقرة، داعياً الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ، وعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم، لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر.



وقال الجميّل، خلال حفل تكريم الدفعة الثانية من خمسينيي إقليم المتن الشمالي، إن "المطلوب اليوم هو قرار التنفيذ. الدولة اتخذت قرارات مبدئية، وحان وقت ترجمتها، لأن اللبنانيين يريدون أن يعيشوا بحرية وكرامة وأمان على أرضهم، وأن يكون لبنان دولة لا ساحة لصراعات الآخرين".