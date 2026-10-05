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محليات

بري وسلام يبحثان المستجدات وحلولًا جذرية لملف الكهرباء

2026-10-05 | 05:40
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بري وسلام يبحثان المستجدات وحلولًا جذرية لملف الكهرباء
بري وسلام يبحثان المستجدات وحلولًا جذرية لملف الكهرباء

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة إلى عدد من العناوين المتصلة بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الضاغطة.

كما جرى البحث في نتائج زيارات الرئيس سلام إلى الولايات المتحدة الأميركية، وجولته في مدينة النبطية والمشاريع التي أطلقها.

وركّز اللقاء أيضًا على ضرورة إيجاد حل جذري لملف الكهرباء، سواء من خلال نظام الـBOT أو عبر اتفاق لبناني - دولي يفضي إلى حل نهائي لهذا الملف الحيوي في حياة لبنان واللبنانيين.

 
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الجميّل: على الدولة تحرير لبنان والشيعة من وصاية حزب الله وإيران
07:51

الجميّل: على الدولة تحرير لبنان والشيعة من وصاية حزب الله وإيران


أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لبنان أمام "فرصة تاريخية" لبناء دولة سيدة ومستقلة ومستقرة، داعياً الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ، وعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم، لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر.

وقال الجميّل، خلال حفل تكريم الدفعة الثانية من خمسينيي إقليم المتن الشمالي، إن "المطلوب اليوم هو قرار التنفيذ. الدولة اتخذت قرارات مبدئية، وحان وقت ترجمتها، لأن اللبنانيين يريدون أن يعيشوا بحرية وكرامة وأمان على أرضهم، وأن يكون لبنان دولة لا ساحة لصراعات الآخرين".

07:51

الجميّل: على الدولة تحرير لبنان والشيعة من وصاية حزب الله وإيران


أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن لبنان أمام "فرصة تاريخية" لبناء دولة سيدة ومستقلة ومستقرة، داعياً الدولة إلى الانتقال من القرارات المبدئية إلى التنفيذ، وعدم تفويت الظروف المتاحة اليوم، لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر.

وقال الجميّل، خلال حفل تكريم الدفعة الثانية من خمسينيي إقليم المتن الشمالي، إن "المطلوب اليوم هو قرار التنفيذ. الدولة اتخذت قرارات مبدئية، وحان وقت ترجمتها، لأن اللبنانيين يريدون أن يعيشوا بحرية وكرامة وأمان على أرضهم، وأن يكون لبنان دولة لا ساحة لصراعات الآخرين".

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