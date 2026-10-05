معبر مؤقّت في طيرفلسيه بديلًا عن الجسر المدمّر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البيان الآتي:



في إطار مكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام المدعوة س. ب. (مواليد 1974، لبنانية) بمزاولة مهنة التجميل من دون ترخيص داخل صالون في محلة كسارة – زحلة.



وبعد المتابعة، توجهت دورية من المفرزة إلى الصالون برفقة مراقب من وزارة الصحة، وأوقفت المذكورة ومالكة الصالون ن. ك. (مواليد 1988، لبنانية).



وبتفتيشهما والصالون، عُثر على أجهزة ومعدات ومواد تستخدم في أعمال التجميل، بينها جهاز ليزر وآلة لإزالة الثآليل والشامات، إضافة إلى 18 عبوة بوتوكس كورية الصنع وحقن فيلر ومواد أخرى تستخدم للحقن والتجميل.