مقدمة النشرة المسائية 16-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 16-06-2023

لم تكن موقعةُ نساءِ البداوي غريبة ًعن جمهورية العراك الدائم والتي صارت مقاعُدها النيابية معروضة ًللمزاد/ فلبنان الراقص على بحيرة بجع فرع الاوزاعي اعادت سيدات ُالبداوي تمثيلَ جريمتِه في مشهد يعكس حالة " شد الشعر السياسي" والتدافع وأخذ اللبنانيين رهينة .. كحال اطفالِ النسوة الذين كانوا شهودا ًمظلومين./ وآخر عرض للمزاد جاء من "متحف" عين التينة بفكرة قدمها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب طارحا الذهاب الى انتخابات نيابية مبكرة اذا ما عجزنا عن انتخاب رئيس للجمهورية.// وكان المشهد مبكي هناك , إذ ان بوصعب نفسَه هو مبتكرُ التمديد للانتخابات البلدية معلِلا ً الاسبابَ الموجبة ومؤكدا ان اجراءَها اصبح اليوم شبه مستحيل// كان ذلك قبل شهرين , واليوم صار المستحيل اعجوبةً بأنْ يتمكن لبنان من اجراء النيابية وهو العاجز عن البلدية/ ولّما اصرّ نائبُ رئيس مجلس النواب على " بنات افكاره "/ وان الطرح ليس واردا من رئيس المجلس/ بدا واضحا ان الفكرةَ لنبيه بري وان بوصعب مروج العملة الصعبة.// وبرسالة الانتخابات المبكرة فإن بري يقول لنواب المجلس الحالي انكم لن تتمكنوا من انتخاب رئيس حتى العام الفين وستة وعشرين/ وهو قال للشرق الاوسط اليوم ان لبنان نجا من محاولة افتعال أزمة، على خلفية التصويت الرئاسي، وعلى الجميع الاقتناع بأنه لا مَخرج سوى الحوار.// لكن لماذا الحوار ..والدورة الثانية لم تُعقد بعد؟ وكيف لم يستثمر رئيس المجلس فرصة حضور مئةٍ وثمانية وعشرين نائبا دون تغيّب بعذر او من دون عذر؟ لقد كان النواب يجلسون تحت ناظريه لكنه استعجل طي صفحة الدورة الاولى واطفأ انوار المجلس .. ثم هيا بنا الى الحوار وتلك هي الاعجوبة.//وصانعا الاعجايب بري وبوصعب قدما اليوم صاعقا جديدا قد يتفجر سياسيا لدى بقية الاقطاب/ والتي بدورها ما تزال تنفض عنها الآم الجلسة المدمرة// وآثار الدمار بدت واضحة على التيار الوطني الحر الذي يُعِد مضبطة اتهام بحق نواب خرجوا من " بيت جبران .. وراحوا لبيت الجيران " وقد توعد النائب غسان عطالله هؤلاء المفترضين وقال إن التيار يجري عمليةَ تدقيق في تصويت عدد من النواب لمصلحة سليمان فرنجية على ان تُتَّخذ اجراءاتٌ بحقهم قريبا جدا.//لكن هذه الاجراءات وعلى مستوى دولي واوروبي قد تأخذ شكل العقوبات ضد المعطلين جلسةَ الانتخاب /, وستتضح معالمُ هذه الخطوة وغيرها من الملف اللبناني في ختام قمة ماكرون بن سلمان.// وبحجم تأثير ملف السودان المضطرب واضطهاد شعب دارفور/ كان لبنان بندا على طاولة الاليزيه بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي/ وسيتُرجم مستوى الاهتمام في الازمة اللبنانية بزيارة وزير خارجية فرنسا الاسبق جان ايف لودريان الى بيروت الاربعاء المقبل //. وربما تصل فرنسا الى لبنان لتعالج ملفا انسانيا مختلفا وذلك مع تدهور الحالة الصحية للمعتقل السياسي هينبعل معمر القذافي./ وقالت معلومات الجديد ان القذافي الموجود حاليا تحت وصاية قوى الامن وشعبة المعلومات خسر الكثير من وزنه بسبب استمراره بالاضراب عن الطعام وهو يرفض مقابلة الاطباء واذا ما استمر على اضرابه فإن حالَه قد تشهد المزيد من التدهور./ وفي المسؤوليات فإن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وكما تصّرف القضاء بكف يد القاضي طارق البيطار عن ملف جريمة المرفأ .. بإمكانه وبصلاحياته يستطيع ان يكف يد القاضي زاهر حمادة عن جريمة الاعتقال لهنيعال القذافي لكن عويدات لن يقدم على هذه الخطوة ما لم تصله مذكرة اخلاء السبيل ممهورة بتوقيع الرئيس نبيه بري.