مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-06-2023

من مئة وخمسين دولة ينحني حجاج بيت الله الحرام/ يطوفون/ يؤدون المشاعر/ في يوم وقفة عرفة/./ "وأعِزَّ ربِ الناسَ كلَهُم ُ..بيضاً.. فلا فَرَّقتَ.. أو سودا" //,وبمسير واحد كان اهلُ مكة ادرى بحُجّاجهم /, فنظمتِ المملكةُ احدى اوسعِ حملاتِ الحجِ حشداً وتطوراً وعنايةً فائقة/./ واعلن مسؤولوها عن تقنيات مستحدثة كتبريد الطرق في المشاعر المقدسة/ واطلاق خدمة البطاقة الذكية لوصول الحجاج الى مواقعهم بسلام/ فيما كشف وزير النقل السعودي انه في السنوات المقبلة سوف تتم تجربة التاكسي الطائر في المراسم /./ وهذا التطور في تحديث مراسم الحج واكبه كلام يَعِدُ بتطور استثماري عمراني /اطلقه وليُ العهدِ السعودي الأمير محمد بن سلمان معلنا ان بلادَه تريدُ إنشاءَ حضارةٍ جديدٍة للغد/ قائلا نحتاجُ إلى تشجيعِ الدولِ الأخرى على الاستمرارِ في فعلِ نفسِ الشيء من أجلِ كوكبٍ أفضل/ اضاف : "يقولون بأن الكثيرَ من المشاريعِ في المملكة لا يمكن تنفيذُها وأنه طُموحٌ مفرط.. يمكنهم الاستمرارُ في قولِ ذلك ويمكننا إثباتُ أنهم مخطئون"/./

لا يمت هذا التصور الى لبنان بأي صلة فنحن " يطعمنا الحج والناس راجعة" فيما اعداد المغادرين الى الموسم السنوي لبنانيا تراجعت لاسباب عديدة بينها التكلفة/ واصبح الحج فعلا " لمن استطاع اليه سبيلا" //

وفي السعي السياسي نحو" رجم شيطان الفراغ" فإن الشياطين حتى اليوم هي التي تتحكم بالشعائر والجلسات والطواف حول مجلس النواب //. وحتى نهاية ايام عيد الاضحى فإن كل الحركة متوقفة وقد تمتد الى ما بعدَ العيد //. اما مقولة ما قبل لودريان شيء وما بعده شيء اخر فقد سقطت مع تبيان انه اخفق في الذهاب والاياب.// والمشهد اليوم امام صورة التعادل السلبي لفريقي جهاد ازعور وسليمان فرنجية/./

ووسط الضياع الرئاسي فُقد أثر تقرير التدقيق الجنائي الى ان تم ضبطه متلبسا في وزارة المال وبعد ان نشر نواب من التيار الوطني والقوات والتغيير نبأ اختفاء التقرير سارعت وزارة المال الى الاعتراف بالجرم المشهود لكنها اوضحت ان ما تسلمته الوزارة من شركة الفاريز اند مارشال ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقالت ان ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة/./ وفي اتصال مع الجديد اوضح وزير المال يوسف خليل انه يتم التواصل بين البنك المركزي وشركة ألفاريز آند مارسال ولا صحة لكل ما تم تداوله من معلومات مضللة/./

لكن التوضيح المالي لم يشف ِ الغليل الجنائي فإذا كان التقرير مجرد مسودة كيف وصل الى وزارة المال ؟ وهل ان شركات التدقيق تستشير الجهة التي تدقق في حساباتها ؟

فالمالية هي طرف في المشكلة وخزانتُها هي من اصول الازمة وعليه يفترض ان تكون موضع ريبة وليس جهةً للتشاور وابداء الرأي/./ وبعيدا من الدراما اللبنانية المالية والسياسية.. غاب عن بيروتَ اليوم "دويك المدنية" الذي لطالما اسعدَ صباحاتِها بجملته الشهيرة" صبحك بونجور ستنا بيروت "/./ عبدالله حمصي/ اسعد/ دويك/ يرحل عن سنواتٍ من الضحكات التي اودعَها من قلب العاصمة بيروت.. الى كل البيوت. .