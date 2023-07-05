مقدمة النشرة المسائية 05-07-2023

مقدمة النشرة 05-07-2023

خرجت اسرائيل من جنين من دون ان تنزع منها روح المقاومة التي انتقلت الى غزة بصورة صاروخ/ اثنا عشر شهيدا وعشرات المصابين وتشريد مخيم عن بكرة سكانه.. لكن الفلسطينيين لا يحصون الخسائر بالاجساد او المنازل، ما دامت ارواحهم تنبض صمودا ومواجهة/ واسرائيل رافعة راية القتل في جنين.. تهزها خيمتان وشجرة في جنوب لبنان.. فتعلن النفير على الحدود، وتتقدم لخرق الخط الازرق كما حدث اليوم في بلدات متاخمة للشريط/ وحاول جنود العدو ازالة الاشجار بهدف وضع المناطق الجنوبية تحت ناظريه.. لكنه اصطدم بالبركان الاخضر حيث اتخذ عناصر الجيش اللبناني وضعية التأهب/ وانتهت المنازلة على تراجع العدو لأنه يدرك ان الاخضر سينقلب عليه بالاصفر الدامي اذا ما لعب بقواعد الاشتباك او هز معالم الخط الازرق// ولبنان الثابت عند حدوده الجنوبية يغرق في مستنقع ترسيم حدوده بين القرى، ويسخر هذا الترسيم في نزاعات طائفية تفصل القرية عن الجرد/ ورفع امر الترسيم اليوم الى بكركي في لقاء وزير العدل هنري خوري والبطريرك الراعي/ وتم البحث في موضوع اللجنة التي طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تشكيلها لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقارية والنزاعات على المياه/ وشكا خوري للراعي تدخل السياسة في عمل القضاء لناحية الترسيم، وقال إن أهالي بقاعصفرين لا يتجاوبون مع القضاء في تسليم الصكوك العقارية/ لكن اللجنة التي شكلها ميقاتي كانت بحاجة الى لجان فض النزاعات.. إذ اعترض نائبا بشري ستريدا جعجع ووليم طوق على التدخل الحكومي، واعتبرا ان قرار ميقاتي هو تجاوز فاضح لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية/ وعند اول بيان.. تراجع ميقاتي "وما تواخزونا شباب"،/ "وبأرضها" اتصل بوزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، وطلب منه التريث في دعوة اللجنة الى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها/ كما اتصل بوزير العدل هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة"،// تنحى ميقاتي عقاريا ليضرب حكوميا، في جلسات تتفرغ الامانة العامة لترتيب جدولها.. وبينها بحث المرحلة ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان/ وبدا ان القرارات مفتوحة على كل الاحتمالات.. فيما قرر الحاكم بدوره ان يستثمر الشهر الاخير في ما سمته اوساطه "بداية نهاية السقوط" ورفع دعاوى على كل من شهر به واتهمه بالفساد/ والبداية كانت من بروكسل حيث تقدم فريقه القانوني بشكوى أمام القضاء بحق النائبة في البرلمان الاوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان ماري أرينا، متهما إياها بالافتراء والتشهير في المحاكم/ فالنائبة الاوروبية الثائرة على سلامة في لبنان هي في سجلات اوروبية متهمة بفساد ورشى.. وسبق ان زارت بيروت في تشرين الاول الماضي مع المنتدى الاوروبي للنزاهة، الذي بدوره وصل ممولا ومدعوما من التيار الوطني الحر/ والتيار اللاعب على وتر الحاكمية تقدم اليوم خطوة في الحوار، واعلن انفتاحه على أي حوار يساعد على إنتاج رئيس والاتفاق على الخطوط العريضة لبرنامج تتولى تنفيذه الحكومة التي سيتم تشكيلها/ لكن الكنيسة ذهبت الى أبعد من حوار داخلي، وأطلق البطريرك الراعي مطالبة بمؤتمر دولي للبنان بعدما هرب السياسيون من الحوار، ورأى أن المسؤولين يهربون من الحوار لأن لدى كل واحد منهم مصلحته الخاصة ولا يريد التضحية بها، معتبرا أن لبنان مريض ولا يريد المسؤولون معالجة مرضه أو معرفة السبب.