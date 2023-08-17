مقدمة النشرة المسائية 17-08-2023

مقدمة النشرة 17-08-2023

انهمرت الجلسات على محورين نيابي ووزاري من دون إنتاج/ وبتدبير يفي اليوم يومه وبالكاد يسوي مرحليا ازمة الكهرباء/./ فالبلد النفظي تسوده عتمة سياسية تسبق عتمة التيار الكهربائي , والجميع يحول الجلسات الى منصات اعلامية وعرض فتوات ومزايدات وادعاء تمثيل/./ هم اختلفوا على تشريع الضرورة لكن محضر الخلافات يؤكد ان الصندوق السيادي الذي كان مدرجا على جدول اعمال جلسة اليوم لم تنضج ظروف صفقته السياسية بعد / فالصندوق هو عربون كتلة الوفاء لجبران باسيل , وخشبه مصنوع من سنديان الاتفاق المبرم على الرئاسة والتي سيشترك في هندستها الرئيس نبيه بري.

وقبل انجاز اتفاق الاطار بين هذه المكونات فان الصندوق سيبقى بالحفظ دون الصون/./ اما العاملون على انشائه فإنما هم يتجاوزون صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل إذا انتخب/ والذي له الحق في ترسيم صندوق ثروة الاجيال/./ لكن النواب اليوم ركزوا على السباق الى الشعوبية وتسجيل البطولات السياسية في الهواء وهم رفضوا التشريع وحسب , بصندوق وكابيتال كونترول وانتاج الطاقة المتجددة واتفاقيات الصليب الاحمر الدولي/./ مقاطعون ومشاركون توزعوا للادلاء بارائهم شمالا ويمينا/ لكن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي هدد النواب بانقطاع التصريف وهو استكمل انذاراته في جلسة مجلس الوزراء قائلا : لقد بدأت الامكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدا وفي خلال اجتماعي اليوم مع الرئيس نبيه بري، لفت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال/./ وإذ تمسك ميقاتي باقرار القوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد, أنذر بانه اذا لم يستعجل مجلس النواب في اقرارها ، فان هناك استحالة للعمل / فاما التعاون والا فسيأتي يوم أبلغكم فيه أن هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه/./ وبعدة " الله بيدبر " صرف مجلس الوزراء طاقته على دراما متجددة تتكرر اسبوعيا ويتقدمها التيار الكهربائي وانعكاسه على المرافق العامة والمدارس,

فيما عالم الاتصالات دخل الجنة الضريبية الجديدة/./ وبهذه الاوضاع المأزومة فإن الرئاسة لم تخرج من صندوقها المقفل والذي انضم اليه جان ايف لودريان مشاركا في اطالة امد الفراغ , وهي حركة يقرأ منها ان هناك مساعي لشراء الوقت وصولا الى بداية العام المقبل بهدف اخراج قائد الجيش العماد جوزاف عون من حلبة الصراع الرئاسي بعد ان يصبح قائدا منزوع السلاح والمنصب .