مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023

عاجل
الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
الخبير في الشأن العسكري أحمد عبد الرحمن لـ"وهلق شو": السيناريو الأقرب هو مواجهة عسكرية كبيرة وإسرائيل تلقت ضربة قاسية وهي ذاهبة إلى الحرب
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس تفكر بمفاوضة الاحتلال بشكل مباشر دون دخول وسطاء وحساباتها أصبحت مغايرة عما كانت عليه سابقاً والطريق الاسهل هو إقامة علاقات مع الدول العربية غير المتجهة للتطبيع
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس لا تريد أن تمسك السلطة الفلسطينية وتكون بديلاً عن حركة فتح بل تريد المشاركة بهذا الأمر
أيمن الرفاتي لـ "وهلق شو": حماس لا تريد أن تمسك السلطة الفلسطينية وتكون بديلاً عن حركة فتح بل تريد المشاركة بهذا الأمر
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
25 o
AlJadeedTv
متن
25 o
AlJadeedTv
كسروان
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023

2023-10-08 | 12:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023

مقدمة النشرة 08-10-2023

من فلسطينَ ونبْضِ غزةَ تبدأُ الخريطةُ والكلمات/./ وعلى الأرضِ التي لا تتسعُ لهُويتين/لا شيءَ ينمو فيها من دونِ جذور/./ بعد سبتِ إسرائيلَ الأَسود/ سقطتْ كلُّ الأيامِ من الروزنامة/ فتحولَ الزمنُ الأول / على ثابتٍ وحيد/ أن ما بعدَ طُوفانِ الأقصى لن يكونَ كما قبلَه/ وعلى توقيتٍ صفّرتْ غزة عقاربَ ساعتِه/ بدأ الزمنُ الفلسطينيُّ الجديد/ على أنقاضِ الهَيبة الإسرائيلية/./ من على أرضٍ مسطَّحةٍ يلفَحُها هواءُ البحر/ وريحُ الصحراء/ وزنَّرَها جدارُ فصلٍ عنصري/ انقلبتِ الموازين/ واخلتطتِ الأوراق/ وأعادت زنودُ المقاومينَ رسمَ الخرائطِ بالنار والبارود/ وصوبتِ البوصَلةَ / فأطلقت عمليةَ تحرير الأرض/ ولأول مرةٍ منذ العام ثمانيةٍ وأربعين وَطأت أقدامٌ فلسطينيةٌ أراضيَ فلسطينيةً محتلةً بمستعمراتٍ ومستوطنات/ وباغتتِ العدوَّ من كل بيتٍ وحارةٍ وشارع/ وابحثوا في كلِّ المَعاجمِ عن مفرداتِ الصدمةِ والرعبِ والانهيار/ التي أصابت الاحتلال بمقتلٍ من أعلى هرمِه السياسي إلى جيشِ النمور من ورق/./  ساعاتٌ من معركةٍ طويلةٍ مضت/ لم يهدأْ فيها النبْضُ الفلسطينيُّ المقاوم/ فأعاد تشكيلَ فِرَقِه/ وبدَّلَ مواقعَها/ على وقعِ أشرسِ المواجهات معَ جنودٍ متحصنينَ في مستوطناتِ غلافِ غزة / ومعها فَتحَ صندوقَ المفاجآت/ فأطلقَ سِربَ المسيَّراتِ الانتحارية/ بالتوازي معَ إنزالٍ بالزوارقِ على شاطىء عسقلان/ وأرسلَ تحياتِه على صواريخَ مجنحةٍ وصلت إلى تل أبيب/./ وفي المعركةِ المفتوحة / لم ينأَ حزبُ الله بنفسِه فحركَ الشوكةَ في خاصرةِ الشمالِ المحتل / وحَّدَ الساحاتِ وافتتحَ النهارَ بتوجيه التحيةِ إلى المقاومة الفلسطينية/ فاستهدفَ ثلاثةَ مواقعَ داخلَ مزارعِ شبعا المحتلة وتبنَّى الهجومَ المباشر/ولحِفظِ ما تبقَّى من ماء الوجه ردَّت مدفعيةُ الاحتلال بقصف الأحراجِ المحيطة/./ على الدوام كانتِ المقاومةُ في لبنانَ ظهيراً/ للمقاومةِ في غزة/ ودخولُها المعركةَ لم يكنْ مباغتاً/ على وعدِ الفتْحِ في إصبع الجليل وتحريرِ الأرض/ وهو ما زاد الاحتلالَ إرباكاً/ وفَعَّل الواسطاتِ معَ دولِ القرار لعدم فتحِ الجبهة الشمالية/ لكنَّ اليدَ هناك على الزِّناد ترابضُ في خيمةٍ لم يستطعْ جنودُ الاحتلال اقتلاعَها من أرضها/ فكيف بمئات المقاتلين الغزيين الذين يلقنونَهُ لحظةً بلحظة أصولَ الدفاع عن الحق واستعادة الأرض/./ لم تكدْ سلطاتُ الاحتلال تستوعبُ الطُّوفان/ حتى أتتها موجةُ الخسائرِ الفادحة التي تكبدتها فأعلنت وللمرة الأولى في تاريخها عن مئاتِ القتلى وبينهم ضباطٌ وجنرالاتٌ وعن آلاف الجرحى / وأبقت على عدد الأسرى والمفقودين طيَّ الكتمان/ وتركَتهم لِبئسِ المصير/ معَ تخطي رئيسِ حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الحكومةَ وتصديقِه على بند الحرب/وهو قرارٌ لم يُتخذْ مثيلٌ له منذ خمسين عاماً/وفي أول ترجمةٍ عملية للقرارِ الحربي أوعز وزيرُ الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بالاستعداد لإخلاء المستوطناتِ القريبة من الحدود اللبنانية/ كما امرَ بتسليح المستوطنين في المستعمرات القريبة من لبنان وقطاع غزة/ أقدمَ نتنياهو على هذه المغامرة/في وقت يعملُ فيه الوقتُ لصالح المقاومةِ الفلسطينية التي تمتلكُ لائحةَ الأسرى الرابحة في هذه المعركة/ وأمام التفوقِ الفلسطيني في مقابل انهيارِ منظومةِ الاحتلال على كاملِ المستويات/ شهاداتٌ من البيت الإسرائيلي الداخلي/ تؤرِّخُ للمرحلة/ فكتب الصِّحافي جدعون ليفي في صحيفة هآرتس أنه منذ العام 1948 وإسرائيل تعاقِبُ غزة/ وحان وقتُ دفعِ الفاتورةِ والحساب/ وفي مقالٍ آخرَ كتب آري شبيت يقول/ إن إسرائيلَ تلفظُ أنفاسَها / ويبدو أننا نواجِهُ أصعبَ الناسِ في التاريخ/ ولا حلَّ معهم إلا بالاعتراف بحقوقِهم وإنهاءِ الاحتلال/أو مغادرةِ البلاد/ ومن حليفِ إسرائيلَ التاريخي/ كان اعترافٌ من مارتن إنديك عضوِ مجلسِ العلاقاتِ الخارجية الأميركية/ بقوله / إن النظامَ الأمنيَّ والاستخابراتي في إسرائيل فشِلَ بالكامل/ والاستخباراتِ الأميركيةَ تتحملُ المسؤولية/ وإنَّ إسرائيلَ في مأزِقٍ حقيقي وأمامَ خِياراتٍ أحلاها صعبٌ ومُرّ/ وأبلغُ ما قيل في المناسبة/ قولُ أحدِ الإعلاميينَ الإسرائيليين/ إن حماس ذهبت لإلتقاط صورة النصر فرجعت الى غزة بألبوم مليء بالصور/./
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 08-10-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة

08-10-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023
Play
2023-10-07
Play

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

2023-10-07

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 07-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023
Play
2023-10-06
Play

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023

2023-10-06

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023
Play
2023-10-05
Play

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

2023-10-05

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2023

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023