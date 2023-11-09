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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 09-11-2023

2023-11-09 | 13:38
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مقدمة النشرة المسائية 09-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 09-11-2023

على فاصل زمني لا يتعدى الدقائق/ سير البيت الأبيض هدنة تقترب من معدل الكهرباء في لبنان ..أربع ساعات يوميا وغير مضمونة /واعلنت أميركا باسم إسرائيل  توقف العمليات العسكرية في شمال غزة/ أثناء الهدنة اعتبارا من اليوم / لكن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو/ كذب المكتب البيضاوي/ وأكد أن القتال مستمر ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون إطلاق سراح الرهائن/ حينئذ تسمح إسرائيل بممرات عبور آمنة من شمال القطاع إلى جنوبه/./ والنفي تبنته حماس التي اكدت ان اي اتفاق لم يتم التوصل اليه حتى اللحظة وعندما يحصل ذلك سنعلنه بوضوح لشعبنا/ . وعلى الأوضاع في غزة والهدنة الإنسانية المعلقة  وملف الأسرى / حراك حمساوي باتجاه القاهرة بوفد ضم قيادات الصف الأول/خالد مشعل واسماعيل هنية وخليل الحية/ والتقى الوفد رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة اللواء عباس كامل/ فيما شهدت الدوحة اجتماعا ثلاثيا/ ضم مديري المخابرات الأميركية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر للبحث في ملف إطلاق الأسرى لدى حماس/./ اما الميدان ومسحه الامني فقد  عالجه أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس/ فبث شريطا مصورا لاثنين من الأسرى بصدد إطلاق سراحهما لأسباب إنسانية/ واستصدر ناطق سرايا القدس/ سجلا صحيا يثبت أن المقاومة بألف خير وأن العدو يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة/ وأكد أن العدو يستهدف كل شيء حتى أسراه//./ كلام الغرف المغلقة يبقى بين جدرانها الأربعة/ أما كلام الميدان/ فرجال الله لغته/ بإنجازات موثقة من المسافة صفر/وانهيار "النمر" ،المنظومة الحديثة من آليات العدو الإسرائيلي أمام الياسين محلية الصنع/ وفي آخر مستجدات المعركة/ أن الجيش الإسرائيلي  وبعدما تكبد  خسائر في الاجيال الحديثة من دباباته / عاد واستعان بأجيال سابقة من الميركافا/ وزجها في مصيدة المقاومة/ في موازاة تكتمه على أعداد خسائره الفعلية في صفوف ضباطه وجنوده/ ويصرف هزائمه على أجساد المدنيين/ ويزنر بحمم النيران محيط المستشفيات/ وأمام الموت الذي يتربص بالقطاع من كل الجهات/كانت الضفة الغربية / ظهير الدفاع لغزة/ ومن عرين أسود جنين خرج المقاومون/ فاشتبكوا مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيمها/ واستهدفوهم بالعبوات الناسفة/ وانتهى يوم جنين إلى ارتقاء أربعة عشر شهيدا وعشرات الجرحى/ إضافة إلى محاصرة مئات الطلاب في مدارسهم وحضاناتهم/ ومساء/ عمدت سلطات الاحتلال إلى عزل جنين عن محيطها وقطع التيار الكهربائي عن المدينة ومخيمها/   ضخت غزة الدم في شرايين الضفة الغربية/ وارتفع النبض المقاوم عند الجبهة الجنوبية/ إلى مستوى أعلى بسلاح العمليات النوعي/ الذي  استخدمه حزب الله اليوم في هجمات  على  مواقع وآليات في  المطلة وقرية "طربيخا" اللبنانية المحتلة. وإلى الأهداف فإن الإعلام الحربي ارتقى  من مستوى الإعلان عن الاستهداف/ إلى مستوى الدعم للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة/ ومن هذا التكتيك المستجد/ تتجه الأنظار إلى يوم الشهيد  وما ستحمله الإطلالة الثانية للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله/ والتي تتزامن والقمة العربية الطارئة في الرياض بناء على طلب السلطة الفلسطينية/ وفي الاجتماع التمهيدي على مستوى وزراء الخارجية العرب/ بقيت المداولات سرية/ وما رشح عن الاجتماع / أنه جرى تذخير سلاح البيانات/ بمواقف غير اعتيادية/ وأنه سيتم اتخاذ خطوات عملية وبحسب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للجديد فإن بيان القمة اكتمل/ والموقف جيد/./ وبالجيد العربي قمة اماراتية قطرية عقدت اليوم في قصر الشاطىء بأبو ظبي حيث اكد رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  ضرورة وقف اطلاق النار في غزة لاتاحة وصول المساعدات وستخيم هذه المواقف على قمتي الرياض العربية السبت والاسلامية الاحد . فهل تنجح  الهمم العربية حيث أخفقت كل القمم السابقة في تحصيل حق الشعب الفلسطيني؟/ وهل  سيتم الضغط على الراعي الأميركي/ في وقت فتح قواعده ومخازن سلاحه وخزائن أمواله دعما إسرائيل؟/  فالعرب السبت هم امام اتخاذ  موقف موحد  إلى جانب مصر والأردن للوقوف بوجه التهديدات الأميركية ومن خلفها إسرائيل/ في تهجير سكان القطاع إلى سيناء والنقب/./ فهل يتوحد العرب لمواجهة النكبة الثانية؟/
مقدمة النشرة المسائية 09-11-2023

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مقدمة النشرة المسائية

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النشرة

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