الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023

2023-12-28 | 13:04
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023

لا على اليابسة بخير ولا بين السماء والأرض أمان/./ وبرعاية سيدة لبنان/ لم يقع المحظور/./ خمسة وعشرون شخصا بينهم أطفال رغبوا في معاينة لبنان من فوق/ فحوصروا بمقصورتين/ وتدلوا على حبال من هواء/ وأخذوا رهائن قلة المسؤولية لساعات حبست الأنفاس /إلى أن تدخل فوج المجوقل في الجيش اللبناني وفرق الدفاع المدني/ وعملوا على إجلاء المحاصرين وإنزالهم بالحبال والرافعات مدعومين بالطوافات/./ بين طوفان الكرنتينا وتلفريك جونيه/ أقل من أسبوع/ ووزارة الطاقة الوصي الشرعي على الأرض ومجاري التصريف/ هي نفسها ولية أمر السلك السياحي الرابط بين السهل والجبل/وما يزيد الأمر تعقيدا أن الشركة الحاصلة على الامتياز لتسيير هذا المرفق انتهى عقدها في العام 2022 كما قال وزير السياحة متفقدا سير عمليات الإنقاذ/ في حين رأى وزير الداخلية في الحادثة/ دليلا على انعدام المسؤولية التي اعتاد عليها البعض/ وأن عدم الصيانة جعل المواطنين رهينة ما حصل/./ الشركة المشغلة وفي بيان براءة الذمة الذي أرسلته إلى وزارة الطاقة، نسبت المشكلة إلى عطل ميكانيكي محتمل جرى على مستوى المحطة الثانية في حارة صخر/ وأن نظام الأمان الأوتوماتيكي  هو الذي أوقف سير خط التلفريك فور حصول العطل المذكور/./عملية الإنزال انتهت بسلام/ فيما عمليات الإشغال تدحرجت صعودا نحو تكثيف العمليات القتالية على الجبهة الجنوبية بصواريخ طالت حيفا وعكا/ وكتمت المسيرات على أنفاس الجنود والمستوطنين ما وراء الحدود وأصابتهم بالوسواس القهري/ والعدوى نفسها نقلتها غزة إلى الجيش الإسرائيلي/ مع إدراج منظمة معاقي الجيش آلاف الجنود المصابين باضطراب ما بعد الصدمة/ وارتفاع عدد حالات الأمراض العقلية والانتحار/ وبحسب محللين إسرائيليين قالوا إن غزة لقنتنا درسا/ والنصر الوحيد الممكن هو رحيل بنتنياهو/./ لكن "بنيامين"/ وبوكالة أميركية غير قابلة للعزل بعدم وقف إطلاق النار/ يجري عصفا فكريا لليوم التالي/ وهو ما أشارت إليه القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بقولها إن  مجلس الحرب يناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة/ وبموقف من داخل البيت الحكومي الإسرائيلي يفضح خلافات واختلافات الرأي قال وزير ما يسمى بالأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير إن مجلس الحرب مفوض إدارة العملية العسكرية وليس مناقشة سياسة اليوم التالي/./ ويوم ما بعد غزة الموعود/ عاينه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أرض المملكة المتحدة حيث التقى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون وأبلغه بأن استمرار الاستفزازات الاسرائيلية جنوبا قد يؤدي الى تدهور الاوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة ككل/ ودعاه إلى ممارسة أقصى الضغوط لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان/ وفي اتصال من مقر إقامته في لندن أجراه ميقاتي بوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وأبلغها بأن من شأن تمادي إسرائيل في الاعتداءات أن يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة/./ وما على الرسول إلا البلاغ/./
مقدمة النشرة المسائية 28-12-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

28-12-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 27-12-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-12-2023
Play
2023-12-27
Play

مقدمة النشرة المسائية 27-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-12-2023

2023-12-27

مقدمة النشرة المسائية 27-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023
Play
2023-12-26
Play

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

2023-12-26

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023
Play
2023-12-25
Play

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

2023-12-25

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-12-2023

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023