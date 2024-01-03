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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 03-01-2023

2024-01-03 | 14:58
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مقدمة النشرة المسائية 03-01-2023

مقدمة النشرة المسائية 03-01-2023

مقدمة النشرة المسائية 03-01-2023على طريق القدس /سنرى أيَّ إسرائيل ستخرجُ بعد طُوفان الأقصى/./ وفي إطلالةٍ مسبَّقةِ البرمجةِ على توقيتِ العام الرابع لاغتيال اللواء قاسم سليماني وضعَ  الأمينُ العامُّ لحزبِ الله السيد حسن نصرالله أولَ فصلِ الخطاب عند آخرِه /./ وعلى السطرِ الأخير من نقطةِ الضربةِ التي أصابت قلبَ الضاحيةِ الجنوبية/ وأدت إلى اغتيالِ القيادي صالح العاروري وستةٍ آخرين من حركة حماس/ قال نصرالله إن ما حصل بالامس في الضاحيةِ  هو جريمةٌ كبيرةٌ وخطيرة ولا يمكنُ السكوتُ عليها والأمرُ لا يحتاجُ الى الكثير من الكلام وهي لن تَبقى من دون ردٍّ أو عِقابٍ وبيننا وبينَكم المَيدانُ والايامُ والليالي/./ وعلى مسيّرةٍ بهدفٍ بالغِ الدقة/ حَسم نصرالله الأمرَ بأنه في حال شنَّ العدوُّ حرباً على لبنان سيكون قتالُنا بلا سقوفٍ وحدودٍ وقواعدَ وضوابط/ ومن يفكر في الحرب معنا سيندم فالحرب معنا مكلفة جداً جداً/ وفي حال شن الحرب علينا فإن مقتضى المصالح الوطنية يفرض علينا الذهاب بالحرب إلى الأخير/ وأضاف نصرالله بأن المقاومةَ هي اليومَ أكثرُ جُرأةً واستعداداً للإقدام/ وهي عندما فَتحتِ الجبهةَ الجنوبية من البحر حتى جبل الشيخ أكدت أنها ليست مردوعةً وأنها أفقدت العدو الإسرائيلي عنصرَ المفاجأةِ  /./ وفي جردةِ الأشهرِ الثلاثة على طُوفانِ الأقصى حَدَّد نصرالله الإنجازاتِ بالنِّقاط/ إحياءُ القضيةِ الفلسطينية وتوجيهُ الضربةِ القاضية للرهان الإسرائيلي على تَخلّي الفلسطينيين عن قضيتِهم/ إرتفاعُ مستوى التأييد للمقاومة وخِيارِها في فلسطينَ والخارج/ سقوطُ إسرائيلَ أخلاقياً وأصبحت في نظرِ كلِّ العالم قاتِلةَ الأطفال وصاحبةَ أكبرِ إبادةٍ جَماعيةٍ في القرن الحالي/ وانقلبَ السحرُ على الساحر/ أما عن التنظيراتِ التي تطالبُ لبنانَ باحترام القرارات الدولية/ فتساءل نصرالله: أيُّ قرارٍ احتَرَمته إسرائيل منذ أول القرارات حتى 1701/ إذ لم تُبْقِ  قانوناً دولياً إلا وداسَتْه/./ وأهمُّ نتائجِ الطُّوفان كانت/ تهشيمَ قوةِ الردع الاستراتيجي الإسرائيلي/ إسقاطَ التفوّق الإستخباري الإسرائيلي / وكَسْرَ صورةِ إسرائيلَ المقتدِرة وباتت بحاجةٍ لمن يحميها/ والأهمُّ والأخطرُ في نتائجِ طُوفان الأقصى انعدامُ الثقة بالجيش الإسرائيلي والأجهزةِ الأمنية والقيادات السياسية / والمشهدُ الذي نراهُ لمستقبل إسرائيلَ هو هؤلاءِ الذين يَحملون حقائبَهم ويَرحلون/ معَ سقوطِ نظريةِ الملجأ الآمن/ هذا هو المشهدُ الآتي/./ وعن صاحب الذكرى بالتزامنِ مع عملين إرهابيين استَهدفا مَرقَدَه في كهرمان/ قال نصرالله/ يبدو أن قاسم سليماني شهيداً / يُخيفُهم أكثرَ منه حياً/./
مقدمة النشرة المسائية 03-01-2023

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